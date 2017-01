Ile Maurice: Tamarin - Les cours de survie en mer s'étendent à d'autres villages

Des habitants d'autres coins de l'île, comme BelleMare, ont souhaité que le programme soit étendu à ces régions et Viraj Ramharai y voit une aubaine : «Mon rêve est d'avoir un sauveteur dans chaque localité de l'île. J'espère trouver les gens et les ressources pour toucher les villages qui en font la demande», dit-il. Contact : 57985131

D'autres bénévoles se sont joints à cette initiative de SLAM. En effet, un coach a proposé de donner des cours de natation gratuits aux participants après les cours de self survival à Albion. «Le self-survival se tient entre 8 et 9 heures sur la plage les dimanches.

Il est d'autant plus satisfait que les habitants de Tamarin ont aussi réclamé ces cours. «Nous avons donc lancé la formation à Tamarin la semaine dernière et déjà, nous avons accueilli une quinzaine de participants», dit notre interlocuteur.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.