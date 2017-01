Ile Maurice: Fawzia Ramjaun, accusée du meurtre de son époux - «Samem to dernié zour... »

L'affaire a été référée à la cour pour une Judicial Enquiry. Douze ans plus tard, celle-ci a recommandé de mener une enquête plus approfondie en raison de plusieurs zones d'ombre dans cette affaire. Les principales suspectes étaient alors les épouses d'Iqbal Ramjaun...

Mamad Salim Mungly a été arrêté après les allégations de la veuve. Il a demandé à garder son droit au silence et a retenu les services de Me Assad Peeroo.

Et lui aurait avoué qu'elle voulait tuer son mari. L'homme, qui avait travaillé chez un bijoutier et qui lui était proche, lui a expliqué qu'il peut lui donner du cyanure...

Quelque temps plus tard, une autre tentative. Cette fois, elle voulait à la fois piéger Shenaz et en finir avec son mari, raconte-t-elle.

Cependant, au bord d'une falaise, à un certain moment, Fawzia Ramjaun a tenté de pousser le couple. Elle ne réussira pas son coup. Et finira par leur dire qu'elle voulait simplement leur faire peur.

Shenaz, très proche de Fawzia Ramjaun, venait souvent à la maison et participait à toutes les réunions de la famille ainsi qu'aux sorties. Lorsqu'elle a finalement su ce qui se tramait entre celle-ci et son époux, elle a commencé à mettre ses menaces à exécution.

