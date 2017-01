Congo-Kinshasa: Le liquide amniotique avalé ou inhalé peut tuer nos bébés

A la naissance, lorsque l'enfant entre en souffrance, les bactéries ou les virus se trouvant dans le canal génital de la mère peuvent s'infiltrer dans ses poumons et dans son sang. Le bébé peut tomber malade durant la naissance ou pendant les journées qui suivent la naissance. Et lorsque le médecin le détecte, le nourrisson est soigné sous traitement antibiotique.

C'est à la naissance que ce même liquide peut, selon notre pédiatre, devenir dangereux pour le nouveau-né qui dès qu'il émet son premier cri, ses poumons s'ouvrent automatiquement et le reste du liquide dans sa bouche ou dans ses narines peut passer dans ses poumons et dans son estomac. C'est au cours de l'évaluation et l'observation du nouveau-né par soit un pédiatre, soit une sage femme avertie ou encore un réanimateur que l'on peut reconnaître par certains signes qu'il a avalé ou inhalé le liquide.

