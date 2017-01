Le ministre des Finances (Minfi), Alamine Ousmane Mey qui a présidé l'évènement le 26 janvier 2017 à Yaoundé, s'est félicité de cette structure de collecte qui en dépit du contexte économique difficile, fait de la performativité, sa priorité.

La contrefaçon, la menace économique, les menaces sécuritaires, sont à en croire le Minfi, les défis qui, interpellent la Douane camerounaise. « Le rôle de la Douane est très important pour la sécurité, notamment celle des frontières. Etant entendu que cette dernière est intimement liée à la croissance économique », a déclaré Alamine Ousmane Mey. C'était hier 26 janvier au cours de la célébration de la Jid, édition 2017. Cérémonie qui avait pour cadre la base militaire 101 de Yaoundé. Un discours du Minfi qui s'emboite donc parfaitement dans le thème général de l'édition 2017 de la Jid : « L'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières ». Slogan (air du temps oblige) qui s'appuie sur la promotion de l'analyse des données, pour une Douane plus efficiente encore.

Pour le Minfi, la volonté du gouvernement de faire de la Douane camerounaise un pilier en termes de sécurité des frontières, se traduit par la convention de partenariat signée il y a quelque temps entre la direction générale de la Douane, et le ministère de la Défense. Une alliance qui selon lui, concerne la surveillance du point d'eau. Alamine Ousmane Mey a étoffé son argumentaire en convoquant l'acquisition récente par la Douane, de deux nouveaux scanners, le renforcement de la surveillance aux entrées et sorties des frontières du pays.

Ayant précédé le Minfi à la tribune, le directeur général (Dg) de la Douane, Nueva, dans un français qui trahissait outrancièrement son appartenance linguistique anglaise, a indiqué « qu'il s'agit pour la Douane camerounaise et ses partenaires, de mettre en exergue la gestion des données, car cela s'impose comme un outil d'optimisation pour l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés ». Toute chose qui a conduit Nueva à magnifier la collaboration entre la structure qu'il dirige depuis mars dernier, et plusieurs autres administrations publiques et partenaires privés. Faut-il le rappeler, c'est une somme de 800 milliards FCFA, soit 48 milliards de plus qu'à l'exercice précédent, qui sont attendus de la Douane en 2017 dans sa contribution au budget du Cameroun.

Comme de tradition, la célébration de la Jid a une fois de plus, été ponctuée par la remise de galons aux officiers et sous-officiers de la Douane, la remise de cadeaux aux personnels admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Des récompenses aux agents ayant fait montre de plus d'abnégation au travail en 2016, des certificats spéciaux de mérite de l'Organisation internationale des douanes, des prix spéciaux offerts par la direction générale de la Douane.

Ainsi a pris fin avec un défilé militaire très applaudi des populations, lesquelles ont surtout eu des clameurs d'admiration pour ces vaillantes femmes de la Douane au milieu des hommes. Vivement qu'elles nous régalent encore de leur magnifique et alerte pas militaire le 26 janvier prochain !