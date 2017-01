Congo-Kinshasa: La MONUSCO va améliorer les conditions de travail de la Justice militaire à Uvira.

C'est pour éviter que le provisoire ne devienne permanent qu'il a donc sollicité l'appui de la Monusco, travers sa Section d'Appui à la Justice et à l'Administration pénitentiaire. Un appui qui fait la joie du Président dudit Tribunal. Major Alain M. Lwanzu a ainsi parlé de « joie extrême : d'abord parce que c'est un don de plus de la Monusco qui nous a toujours accompagnés ; ensuite, parce que cet appui va nous aider à travailler dans de meilleures conditions. Jusqu'ici, je peux dire que nous travaillons dans des conditions presqu'inhumaines. Maintenant, lorsque cet ouvrage sera achevé, nos conditions de travail vont s'améliorer, surtout, la population pourra aussi assister plus facilement aux audiences ». Il faudra encore attendre environ 3 mois, le temps que devraient durer les travaux qui battent déjà son plein.

Ce n'est pourtant pas faute de disposer d'une salle d'audiences à l'Auditorat Militaire de Garnison d'Uvira que la Monusco a décidé d'apporter son appui. C'est que depuis la construction du Tribunal militaire en 2010, la Salle d'audiences n'a (presque) jamais été utilisée ; en cause : la mauvaise disposition de la salle, sa hauteur jugée trop basse ou encore les fortes températures qui font que lors des rares audiences qui s'y sont tenues, « on avait l'impression d'être dans un four où la respiration est presqu'impossible » comme l'explique un magistrat militaire. Par ailleurs, ajoute cet homme de loi, « en cas de pluie, la salle d'audience ressemble à un petit lac, avec le plafond qui suinte... Pas moyen de s'asseoir... ». Bref, la salle d'audience ne répondant pas aux conditions minimales requises pour une bonne administration de la Justice, et pour faire face à cette lacune, le Tribunal Militaire de Garnison d'Uvira avait monté depuis 5 ans un hangar de fortune provisoire.

Uvira, le 26 janvier 2017 - La cérémonie de pose de la première pierre de cet ouvrage a eu lieu ce jeudi matin, en présence du Chef du Sous-bureau de la Monusco-Uvira (Ould Mohamed El Hacen) et de l'Administrateur du Territoire Assistant (Sephanie Milenge Matundanya). D'un coût global de 15371 dollars américains entièrement financés par la Monusco, le futur hangar va nettement améliorer les conditions de travail à l'Auditorat Militaire de Garnison d'Uvira. Concrètement, l'ouvrage de 19 mètres sur 5,5 portera sur la fixation de poteaux métalliques, le placement de grillages tout autour du hall, la construction d'un mur de sécurité à l'endroit même où sera placée la barre et bien entendue celle de la toiture. Cet appui de la Monusco rentre dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'Etat. A travers cet appui, la Monusco espère ainsi améliorer les conditions de travail des magistrats militaires d'Uvira. Elle entend aussi faciliter au public l'accès aux audiences, comme le recommande la Constitution congolaise.

