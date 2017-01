Cameroun: Sopecam - Cap sur la performance

Les stratégies efficientes pour l'atteinte de cet objectif en 2017 sont au centre des journées d'imprégnation au programme d'action ouvertes hier par le Dg, Marie-Claire Nnana.

Pas de temps pour se tourner les pouces en 2017 à la Société de presse et d'Editions du Cameroun (Sopecam). Face aux responsables des services centraux et déconcentrés de l'entreprise hier, dans le cadre des journées d'imprégnation et de sensibilisation au programme d'action 2017, Marie-Claire Nnana, le directeur général, a été très claire. « Nous devons chercher la performance dans chaque acte que nous posons dans le cadre de nos activités ». Même si l'entreprise a enregistré des résultats significatifs en publicité, vente des produits, imprimerie et édition, le directeur général appelle chaque employé à mouiller davantage le maillot.

Parlant de Cameroon Tribune, Marie-Claire Nnana a relevé : « Nous devons faire de l'argent avec notre produit phare qui jouit d'une crédibilité sur le marché », a-t-elle martelé. Elle insiste ainsi sur le fait que « nous devons nous adapter à la grande mue qui fait de nous, une entreprise à capital public, versée dans le grand bain de la concurrence. La performance dans chaque domaine de notre entreprise est donc impérative ». Les investissements, réalisés ces dernières années avec le précieux concours de l'Etat, doivent être mis à contribution pour le décollage de la Sopecam, transformée depuis le 28 avril 2016, en société à capital public.

En 2017 donc, Marie-Claire Nnana vise un chiffre d'affaires de près de neuf milliards de F. « De tels objectifs ne peuvent être atteints sans une implication de tous, sans une mobilisation de tous les instants », pense Marie-Claire Nnana. Les journées d'imprégnation ouvertes hier au siège de l'entreprise sont pour l'ensemble des responsables de la Sopecam, une occasion de faire des propositions nouvelles et concrètes, en vue de la mise en place des stratégies à même de propulser la Sopecam vers la performance. Créativité et audace ont été recommandés pendant les travaux. Les réflexions s'achèvent ce jour par des recommandations, la journée d'hier ayant été consacrée à plusieurs exposés

