Afrique: CAN 2017 - De la revanche dans l'air

Demi-finalistes en 2015, les deux sélections produisent du jeu et vont s'affronter dès les quarts de finale.

Le grain de folie des quarts de finale de la 31e édition de la CAN pourrait venir de la forêt du Woleu-Ntem. Plus précisément du stade d'Assok-Ngomo d'Oyem où s'affrontent dimanche à 17h, la République démocratique du Congo (RDC) et le Ghana. Demi-finalistes en 2015, les deux sélections affichent leurs ambitions. Le Ghana, finaliste malheureux en 2010 et en 2015, est à un tournant de son histoire. La génération dorée emmenée par Asamoah Gyan et André Ayew, quart finaliste du Mondial 2010, n'a pas encore accroché un titre à son palmarès. C'est peut-être l'occasion ou jamais de faire parler d'elle. Les Black Stars n'ont pas été brillants jusque-là. Ils se sont contentés de l'essentiel face au Mali (1-0) et à l'Ouganda (1-0). Deux victoires qui leur ont ouvert les quarts de finale.

Deuxième du groupe D -la plus fermée du premier tour avec six buts-, derrière l'Egypte, le Ghana reste une équipe difficile à manœuvrer. Elle a l'expérience de la CAN. Cette puissance du football africain compte quatre trophées remportés en 1963, 1965, 1978 et 1982. En 1968, les Black Stars auraient pu faire le Hat-Trick après les succès de 1963 et 1965. Mais, la RDC-le Zaïre à l'époque, lui avait barré la route. RDC-Ghana de dimanche, c'est l'affiche de la finale de 1968, remportée par les Congolais. La RDC ne veut pas lâcher le morceau. Première de la poule C, devant le Maroc, elle produit du jeu. Spectaculaires, les Léopards ont déjà inscrit six buts, à égalité avec la Tunisie et le Sénégal. Ils comptent dans leur rang Junior Kabananga, l'une des révélations du tournoi.

Appelé à la dernière minute pour suppléer un coéquipier blessé, le sociétaire de FK Astana au Kazakhstan, est l'une des armes offensives de son équipe. Avec trois réalisations, l'ancien joueur d'Anderlecht en Belgique, est le meilleur buteur de la compétition à l'issue de la phase des poules. Le potentiel offensif de la RDC est impressionnant. Mais, sa défense pourrait constituer un handicap devant la vélocité et l'explosivité des Ghanéens. Deux belles écoles du football africain vont se mesurer. Sur le banc de touche, Florent Ibenge de la RDC et Aliou Cissé du Sénégal, seuls entraîneurs africains encore en lice. Ils ont un message à faire passer. Le décollage du foot africain passe peut-être par la responsabilisation des techniciens locaux.