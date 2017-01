Afrique: Le duel des Lions

Photo: AllAfrica

CAN2017: Des quarts de finale aux allures de revanche

Les deux équipes s'affrontent demain à Franceville, pour une place en demi-finale. Des quatre affiches des quarts de finale de la CAN 2017, celle qui fait couler de l'encre et saliver d'avance les fans de football, c'est bien celle de ce samedi, 20h, au stade de la Rénovation de Franceville. Un choc entre Lions, entre deux poids lourds du football sur le continent, en quête de leur gloire passée.

D'un côté, le Sénégal, palmarès vierge à la coupe d'Afrique des nations, souvent parmi les favoris mais pas toujours au rendez-vous. Quoi que, cette année, avec son statut de meilleure sélection africaine au classement FIFA et ses sept points engrangés durant le premier tour, l'équipe fasse peur. Sadio Mané et ses coéquipiers sont certainement ceux qui ont le plus impressionné jusque-là. De l'autre côté, c'est le Cameroun, quatre fois champion d'Afrique, qui a terminé deuxième de son groupe avec deux matchs nuls et une victoire.

Cette qualification pour les quarts de finale intervient après une traversée du désert. Qu'importe. Le Cameroun reste le Cameroun, et donc, capable de surprendre. La dernière grande confrontation entre les deux équipes c'était en finale de la CAN 2002 remportée par les Lions indomptables. D'où cet air de revanche qui flotte au Gabon. Tout le monde parle de « laver l'affront » de cette finale. La dernière rencontre date de 2011, lors des éliminatoires de la CAN 2012. Au Sénégal, les Camerounais avaient été battus 1-0 avant de réaliser un 0-0 chez eux. Ils étaient d'ailleurs restés sur le quai cette année-là.

De cette époque, sept rescapés sont présents au Gabon : Khadim Ndiaye, Mohamed Diamé, Moussa Sow, Cheikh Mbengue et Mame Biram Diouf pour le Sénégal et Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar au Cameroun. Pas certain que cela influence la rencontre de samedi. Les Sénégalais, qui partent avec les faveurs des pronostics, s'appuieront certainement sur leur costaud milieu de terrain et une attaque qui va particulièrement vite avec le jeune Baldé Keita et la star Sadio Mane. Le mental a souvent été le talon d'Achille de ces Lions du Sénégal, mais le travail d'Aliou Cissé, qu'on a vu très proche de ses joueurs et les conseils d'anciennes gloires, semblent avoir fait leur petit effet. Les Sénégalais auront également l'avantage d'avoir déjà pris leurs marques sur ce terrain de Franceville.

Mais les Lions du Cameroun ont, eux, montré qu'ils avaient aussi du tempérament. Ils pourront également compter sur Fabrice Ondoa, qui joue son rôle de sentinelle de la tanière avec autorité. A noter que les Lions indomptables ont reçu hier leurs primes de qualification pour les quarts de finale. Si le montant exact n'a pas été révélé, un communiqué de la Fecafoot prévoyait que les joueurs reçoivent 27 millions au total à ce stade de la compétition.

Supporters

Franky Bruno Alpha: « Un match compliqué pour le Cameroun »

Supporter camerounais

« C'est un match, sur le plan tactique, très compliqué pour le Cameroun. Mais les Camerounais ont leur mot à dire. Avec leur force physique et mentale, ils pourront inquiéter ce Sénégal malgré le fait que c'est une équipe talentueuse. En tant que Camerounais, je souhaite un score de 2-1. Nous allons nous rendre à Franceville pour suivre le match en direct et apporter notre soutien aux lions indomptables ».

Ngandieu Edwige Amelie: « J'ai confiance en mon équipe »

Supporter camerounaise

« J'attends le match Cameroun-Sénégal avec impatience. Je suis sûre qu'entre les deux, il n'y a pas photo parce que nous sommes prêts à aller jusqu'en finale. On va battre le Sénégal dans les prolongations par un but à zéro. J'ai confiance en mon équipe. Je suis leurs matchs depuis le début. Ils iront jusqu'au bout. Ils sont prêts. J'irai regarder le match à Franceville ».

Arnauld Fonke: « On n'attendait pas les Camerounais »

Supporter camerounais

« Je parie sur une victoire du Cameroun parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas mais qui nous montre du bon football. Si nous avons la possibilité d'arriver à Franceville, on y sera pour supporter notre équipe jusqu'au bout. Depuis que la compétition a commencé, je suis toujours au stade et je vais continuer à le faire».