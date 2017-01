Cameroun: Thierry Metomo - « Les Lions ont une forte envie de vaincre »

interview

Cameroun-Sénégal, quelles seront les clés de la rencontre de samedi ?

Le Sénégal a probablement le groupe le plus structuré des 16 équipes de la CAN avec un entraîneur méthodique qui fait plus confiance à son collectif qu'aux individualités qui sont pourtant un grand atout. Le Cameroun est une équipe en devenir même si les méthodes de son entraîneur ne sont pas avantageuses à la mise en place d'une cohésion de groupe sur le terrain.

Une grosse bataille physique est annoncée mais je pense que le côté psychologique une fois de plus prendra le dessus. Celui qui pourra contenir les assauts, les provocations et la pression de la rencontre sera vainqueur. Le Sénégal a un ascendant technique car, joue bien au football jusqu'ici, et un ascendant psychologique car, dominateur de ses adversaires depuis les matchs éliminatoires. Cependant, les Lions indomptables ont cette envie de vaincre qui peut prendre le dessus sur les acquis et l'assurance des Lions de la Téranga. Un vrai duel de fauves.

Quels sont les adversaires possibles des demi-finales ?

La logique des prestations nous donnera Sénégal - RDC et Égypte - Burkina Faso mais alors le football n'est pas une science exacte. Herve Renard est l'entraîneur le plus redouté de cette phase. Dans la phase élimination directe, il est généralement très pointu et gère très bien les phases de jeu à partir de son banc quand il a des hommes pour. Le Ghana est un habitué de la compétition comme le Cameroun et les deux sont capables sur le plan psychologique, d'être les vrais Outsider. La Tunisie n'impressionne pas beaucoup. A ce niveau, on oublie la manière et on donne la place au résultat.