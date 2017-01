Cote d'Ivoire: CAN 2017 - La grosse déception

La sortie du champion d'Afrique en titre constitue la principale surprise de ce premier tour. La délégation ivoirienne a quitté mercredi, dans l'après-midi, sans publicité, le « Puits d'amour », un établissement touristique d'Oyem qui a accueilli le gros de l'effectif des officiels et des journalistes ivoiriens. En libérant les lieux, les Ivoiriens nourrissaient des regrets. Leur équipe aurait pu faire mieux.

Les Eléphants, champions d'Afrique en titre, sont éliminés au premier tour de la CAN 2017. « Le roi déchu », comme a titré l'Union, quotidien gouvernemental gabonais. C'était la principale sensation, même si on a eu également l'élimination du pays organisateur, le Gabon, ainsi que l'Algérie, un des favoris. Il faut dire globalement que la hiérarchie a été respectée malgré quelques belles oppositions de petits poucets comme la Guinée Bissau, le Zimbabwe et l'Ouganda. A l'issue de la phase de groupes, Les Eléphants totalisent deux matches nuls arrachés face au Togo et à la RDC, une défaite enregistrée contre le Maroc.

La sélection n'a inscrit que trois buts. L'équipe qui avait remporté la CAN 2015 en Guinée équatoriale a été remaniée. Yaya Touré, capitaine cette année-là, a pris sa retraite internationale. Il a été rejoint mardi dernier par Salomon Kalou. Dix nouveaux joueurs ont été injectés dans le groupe. « L'équipe est en chantier. Elle est construite dans la perspective de la CAN 2021 que nous organisons», laisse entendre un chroniqueur sportif ivoirien. Mais, les méthodes de travail du sélectionneur Michel Dussuyer dont on ne sait pas encore s'il survivra à cette élimination sont très décriées par la presse ivoirienne.

Elle a ouvert le procès du coach dans la « zone mixte » du stade. Séance tenante, Hervé Renard, le bourreau d'un soir, s'est constitué avocat du perdant. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a défendu son compatriote et successeur. Dans le groupe C, il y avait une grosse solidarité, voire une complicité entre les sélectionneurs. Quelques jours plus tôt, c'est Claude Le Roy qui avait rendu un vibrant hommage à Hervé Renard après le succès du Maroc sur le Togo. Les Eperviers ont été l'un des gros perdants de ce groupe. Ils comptent deux défaites essuyées devant la RDC et le Maroc.

Le Togo, l'une des rares équipes à avoir emmené deux chômeurs à la CAN à savoir Emmanuel Adebayor et son ami Agassa Kossi, le gardien de but, sans clubs depuis le début de la saison, a néanmoins produit de belles séquences de jeu. L'équipe a joué aussi de malchance. A Oyem, la RDC est la grosse attraction. Leader de la poule C, elle produit le jeu et le spectacle. Les Léopards donnent rendez-vous à leurs fans dimanche. Les quarts de finale de cette CAN 2017, Tunisie-Burkina Faso, Cameroun-Sénégal, RDC-Ghana et Egypte-Maroc s'annoncent en tout cas de toute beauté.