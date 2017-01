Afrique de l'Ouest: Obligations du Trésor - Le Mali sollicite 30 milliards sur le marché régional

Parmi les pistes qu'explore le reportage d'Envoyé Spécial diffusé hier soir sur France 2 et qui… Plus »

La présente émission d'obligations assimilables du Trésor, titres négociables dans tous les pays membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), vise à mobiliser les ressources en vue d'assurer la couverture des besoins de financement à moyen terme du Trésor public du Mali. Elle participe également à l'animation du Marché Régional des titres de la Dette Publique. Les souscripteurs soumissionnent pour cent (100) obligations au minimum et le montant par souscription ne peut dépasser 60% du montant mis en adjudication.

La date de dépôt des soumissions est fixée au mercredi 01 février 2017. La valeur nominale unitaire est de dix mille francs(10.000) et la valeur du taux d'intérêt est de 5.75%. L'échéance est fixée au mercredi 02 Février 2022 et le remboursement de ces obligations se fera par amortissement annuel constant après un différé de trois ans. Le paiement des intérêts se fera à un taux de 5.75% l'an dès la première année.

