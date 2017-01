Angola: Assistance aux familles et communautés angolaises

Luanda — Le gouvernement angolais a réitéré son assistance aux familles et communautés à travers des moyens possibles, spécialement aux groupes les plus vulnérables de la société, a déclaré jeudi, à Luanda, le ministre de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, Pitra Neto.

Le gouvernant a tenu ces propos, à l'ouverture de la "Réunion du Conseil National pour la Protection et l'Action sociale, soulignant qu'il est important d'appliquer tous les mécanismes et méthodologies prévus dans la loi.

Selon Pitra Neto, la création du Conseil National d'Action Sociale, par le décret présidentiel nº13/16, par ses attributions et composition, ce secteur est certain qu'il pourra accomplir les missions et d'autres que la loi détermine dans le domaine, d'une meilleure connaissance, de protection sociale de base fondée, mis en œuvre par divers organismes publics.

La prestation sociale de base des services sociaux dans le pays a un espace de concrétisation qui ne se résume pas dans le cadre d'un seul organisme, mais à plus d'une douzaine d'institutions pour diffuser systématiquement la réalité positive de l'Etat au profit de personnes, familles et des communautés, et étant un impératif fonctionnel des organismes publics et d'autres autorités intéressées, a-t-il poursuivi.

Le ministre Pitra Neto a dit que la réunion avait pour but d'identifier, de confirmer et de systématiser les services rendus par divers organismes publics, et qui figurent à la Protection Sociale de base.