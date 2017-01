Gambie: Retour à Banjul du nouveau chef de l'Etat gambien - Le Président Barrow accueilli en grande pompe

Le nouveau président élu de la République de Gambie, Adama Barrow, est rentré hier, jeudi 26 janvier à Banjul, où il a été avec sa famille et ses proches conseillers par une foule en liesse. Arrivé au Sénégal le 15 janvier dernier, au lendemain du sommet France-Afrique de Bamako, en provenance du Mali, où il a été l'invité surprise, Adama Barrow a été salué à son départ, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, par le président Macky Sall.

Après quelques semaines passées à Dakar où il a prêté serment à l'ambassade de son pays, le 19 janvier dernier, le nouveau président gambien Adama Barrow est rentré au bercail hier, jeudi 26 janvier, dans l'après-midi. Son excellence Monsieur Adama Barrow a été accompagné par son homologue sénégalais, Macky Sall, jusqu'à l'avion militaire qui l'a acheminé à Banjul. Auparavant, le président élu gambien a été conduit à l'aéroport, de sa villa de résidence aux Almadies, par une forte escorte de la gendarmerie nationale sénégalaise.

A son arrivée à Banjul, où une grande foule l'attendait déjà dans l'enceinte de l'aéroport fortement surveillé par les soldats de la Mission de la Cedeao en Gambie (MICEGA) parmi lesquels figuraient des éléments sénégalais et nigérians, ainsi qu'un détachement de soldats gambiens, Adama Barrow, habillé en blanc, a été accueilli en grande pompe. Parmi les personnalités présentes à son accueil, on pouvait noter le général Donald Bolduc, Commandant des opérations spéciales américaines en Afrique et Fatoumata Jallow-Tambajang, nouvelle vice-présidente de la Gambie.

Ce sont plusieurs centaines de citoyens gambiens, femmes et hommes, grands et petits, qui ont arpenté les différentes artères pour l'accompagner de l'aéroport international de Yundum à son domicile, non loin de Serekunda. Mohamed Ibn Chambas, en sa qualité de Représentant spécial des Nations-Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a voyagé avec le président Adama Barrow de Dakar à Banjul. Il a évoqué la nécessité pour le peuple gambien de faire de «la réconciliation nationale», «une priorité». Il a dit tout son souhait pour ce pays meurtri par 22 ans de «dictature» de passer par «une transition pacifique, sécurisée et ordonnée».

Alors que les choses sérieuses commencent pour le nouvel homme fort de Banjul, notamment sur les plans économique et social, la démilitarisation du régime, etc. une mission de la Banque mondiale est annoncée à Banjul pour la semaine prochaine. Elle a pour but d'appuyer le pays dont l'économie souffre surtout après que l'ancien président a été accusé d'avoir emporté plus de 11 millions de dollars US.