Gambie: A la recherche d'un asile politique en Suisse - Ousmane Sonko, ancien ministre de Jammeh, arrêté à Berne

Il faut rappeler qu'Ousman Sonko, ministre de l'intérieur de 2004 à 2016, avait sous ses ordres les services de police, d'immigration et de renseignements, surtout la redoutable «National intelligence agency» (NIA) accusée de plusieurs cas de tortures et de disparitions mystérieuses.

«A ce jour, les crimes du gouvernement Jammeh n'ont jamais été jugés, et les bourreaux jouissent d'une impunité totale. A l'heure où la Gambie se prépare à une transition démocratique, ces développements envoient un fort message d'espoir aux victimes », poursuit la direction de l'organisation non gouvernementale.

Ousman Sonko n'est plus libre. L'ancien ministre de l'intérieur gambien sous le régime de YahyaJammeh, a été arrêté hier, jeudi 26 janvier, par la police Suisse Berne où il vivait depuis deux mois déjà dans une maison de demandeurs d'asile. L'information, annoncée par les médias suisses et internationaux, est confirmée par le directeur de l'Ong Trial International, Philip Grant qui a annoncé sur son compte Twitter que l'ancien ministre gambien est arrêté et que «c'est finalement une enquête pour crime contre l'humanité qui a été ouverte en Suisse». Selon lui, son organisation qui avait déposé une plainte le 25 janvier à Berne souhaite «l'ouverture rapide d'une procédure à son encontre pour faits de torture», «au regard des soupçons qui pèsent» sur lui.

L'ancien ministre de l'intérieur de YahyaJammeh, Ousmane Sonko, est arrêté hier, jeudi 26 janvier, à Berne par la police Suisse. L'information donnée par le journal Berner Zeitung et diffusée à la télévision nationale Suisse est largement reprise par les médias internationaux. Cette arrestation, survenue le jour du retour à Banjul du nouveau président Adama Barrow, a été possible grâce à une plainte de l'Ong Trial International dirigée par Philip Grant.

