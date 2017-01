Afrique de l'Ouest: Mohamed Ibn Chambas - «Jammeh n'est couvert par aucun accord politique ou judiciaire pour l'impunité»

L'ancien président gambien, Yahya Jammeh peut être traduit devant la justice car la Constitution gambienne le permet. Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est formel. Selon Mohamed Ibn Chambas qui rencontrait la presse hier, jeudi 26 janvier, les efforts fournis par le président Macky Sall, la Cedeao et les autres présidents pour une solution pacifique de la crise gambienne, constituent un «succès de la diplomatie préventive régionale».

Toutefois, il a fait savoir qu'aucune organisation (régionale ou internationale) ne couvre Yahya Jammeh. Mohamed Ibn Chambas a aussi appelé les pays africains à consolider leurs forces pour vaincre le terrorisme.

Même exilé en Guinée-Equatoriale, l'ancien président gambien, YahyaJammeh, pourrait bel et bien «être poursuivi selon la Constitution gambienne». Le Représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau (de l'ONU) pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, qui animait une conférence de presse hier, jeudi 26 janvier, se veut clair sur la résolution pacifique de la crise gambienne. «La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), l'Union africaine (Ua) et les Nations Unies ont signé une déclaration conjointe pour faciliter une solution pacifique de cette crise et faire partir Yahya Jammeh de la Gambie, selon la Constitution et les lois de la Gambie», a-t-il fait savoir.

Par contre, précise-t-il, l'intervention de ces trois organisations n'a rien à avoir avec l'immunité de l'ancien président gambien. «On ne peut pas parler d'immunité parce qu'il n'y a aucun accord qui dit que Jammeh est couvert par une entente politique ou judiciaire pour l'impunité», dit-il. Interrogé sur le départ des Forces de la Mission de la Cedeao en Gambie (Micega), le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est resté prudent. «Le président de la Gambie, Adama Barrow, a demandé que la Mission de la Cedeao reste pour six mois, mais c'est à la Cedeao de décider», a répondu Mohamed Ibn Chambas relevant que l'organisation sous régionale se réunira les prochains jours pour statuer là-dessus.

SUCCES DE LA DIPLOMATIE PREVENTIVE REGIONALE

En effet, dans le cadre de la médiation en Gambie qui a aboutit en une solution pacifique de la crise post-électorale, Mohamed Ibn Chambas n'a pas manqué de louer les efforts fournis par le Sénégal. «Je tiens à saluer les efforts du Sénégal, dès le début de la crise, et de son président, MackySall, qui s'est investi pour contribuer à un règlement paisible de la crise», a-t-il déclaré. Il s'est également réjoui des efforts de la Cedeao, des présidents Ellen Johnson Sirleaf du Liberia, Muhammadu Buhari du Nigeria, John Dramani Mahama, ancien président du Ghana et les dernières interventions des présidents mauritanien et guinéen, Mohamed Ould Abdel Aziz et Alpha Condé.

«C'est un succès de la diplomatie préventive qui a pu se faire grâce à une mobilisation des acteurs régionaux, en parfaite coordination avec la communauté internationale et dans le strict respect de la Constitution, des lois gambiennes, et des principes du droit international», a-t-il indiqué à propos de la médiation sous régionale. En outre, après avoir félicité le nouveau président gambien, Adama Barrow, Mohamed Ibn Chambas appelle la communauté internationale «qui a démontré une unité exemplaire dans la résolution pacifique de la crise», à continuer d'apporter son soutien au nouveau gouvernement gambien.

LA SITUATION SECURITAIRE EN AFRIQUE RESTE TOUJOURS INQUIETANTE

Revenant sur la situation sécuritaire dans la région, le patron de l'UNOWAS a invité les pays et les organisations à s'unir pour vaincre le terrorisme. Pour Mohamed Ibn Chambas, «la mobilisation commune des pays de la région, avec le soutien de la communauté internationale, reste fondamentale pour placer la région dans une dynamique de paix et de progrès». Pour cause, la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel continue de faire face à des défis majeurs, notamment ceux liés à la sécurité, qui handicapent son développement et sa stabilité.

A en croire Mohamed Ibn Chambas, «malgré ces défis, des efforts louables sont entrepris par les pays et les institutions de la région pour mettre en place des réformes structurelles afin de poursuivre les progrès démocratiques et améliorer la gouvernance». Toutefois, soutient-il, «BokoHaram au Nigeria et les divers groupes armés opérant au Mali, pour ne citer que ceux-la, menacent encore la paix dans la région et au-delà...». C'est pourquoi, martèle-t-il, les pays et les organisations travailleront pour trouver une approche efficace pour lutter contre les extrémistes.