Pour ce faire, ils maintiennent leur refus de participer aux examens certificatifs de la Direction générale des examens et concours (DGEC, ex-OCECOS) et boycotteront leur participation aux propositions des sujets d'examens, au choix des sujets d'examens nationaux comme le CAP, le BEPC, le BEP, le BAC.

Selon les propos de M. Lankoandé, malgré les négociations, les démarches et approches auprès des autorités et la lueur d'espoir suscitée par le ministre en charge de la Fonction publique lors de sa sortie en septembre 2016, reconnaissant le tort subi par la corporation, le bout du tunnel se fait toujours attendre.

C'est dans ce corps qu'après avoir travaillé pendant 30 à 40 ans et avoir cotisé 8% de son revenu pour la retraite, on se retrouve pendant trois ans sans revenu parce que les autorités refusent de signer le décret de départ à la retraite, pièce indispensable à cet effet ».

Selon Arouna Lankoandé, coordonnateur national des syndicats des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire, leur corporation a subi et continue de subir, depuis trop longtemps, des injustices de la part des autorités et il est temps pour elles de réparer ces torts dont il a égrené certains en ces termes : « C'est la première fois que des agents de l'Etat promus à un concours professionnel et après deux ans de formation dans une école professionnelle, n'ont pas eu à bénéficier de reclassement.

