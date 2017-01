Ile Maurice: Zone économique spéciale - Le Sénégal met 53 hectares à la disposition du pays

Ouvrir de nouvelles perspectives aux hommes d'affaires et investisseurs mauriciens au Sénégal. Un accord de développement conjoint et un Term Sheet pour la réalisation d'une zone économique spéciale dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a été signé, le vendredi 27 janvier, entre le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et les membres de la délégation sénégalaise.

Le Sénégal mettra, dans le cadre de ce projet, un terrain de 53 hectares, situé dans la ville de Diamniadio, à la disposition de Maurice.

Ce terrain est proche du nouvel aéroport international et du port. Selon un communiqué émis par le bureau du Premier ministre, «le projet comprend la gestion d'installations industrielles et commerciales nouvellement construites d'une superficie totale supérieure à 33 000 mètres carrés sur un site de 13 hectares. Il implique également le développement d'un parc industriel sur 40 hectares de terres nues».

C'est à travers un Special Purpose Vehicle, déjà incorporé au Sénégal, que le projet sera mis en œuvre.

Mauritius Africa Fund détient 51% des fonds propres et le gouvernement sénégalais 49% à travers deux agences, le Fonds souverain d'investissements stratégiques S.A et l'Agence pour l'aménagement et la promotion des sites industriels.