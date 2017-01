Les Etalons ne sont pas orphelins à la CAN Gabon 2017, puisqu'ils ont le soutien indéfectible du… Plus »

En ce qui concerne les populations du Sahel, « l'état d'esprit des Sahéliens est caractérisé par une inquiétude qui va s'amenuiser au fur et à mesure qu'ils verront un déploiement d'effectifs des Forces de défense et de sécurité dans la zone ».

Ce qui nous permet de vivre une période d'accalmie. Avec les moyens que l'Etat a décidé de mettre à la disposition des Forces de défense et de sécurité, les jours à venir, nous en diront beaucoup plus par rapport à la situation ».

Avec les dernières attaques, les forces de défense et de sécurité ont entamé une réorganisation très profonde qui consiste à amener beaucoup plus d'effectifs dans certaines zones qui n'étaient pas occupées, puis à poursuivre l'équipement. Nous sommes dans une phase où le renforcement des moyens est effectif.

A la question de savoir quelles sont les préoccupations de l'heure, le gouverneur de la région de l'Est a affirmé que « l'une des urgences, est la mise en œuvre du PNDES (Programme national de développement économique et social).

Après environ une heure d'échanges, au nom des gouverneurs, le Colonel Ousmane Traoré, gouverneur de la région de l'Est, a confié à la presse : « Nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience ce matin par son Excellence le président du Faso, grâce à la diligence du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.