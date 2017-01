Burkina Faso: CAN 2017 - Amado Soré, la mascotte des étalons se dévoile

Les Etalons ne sont pas orphelins à la CAN Gabon 2017, puisqu'ils ont le soutien indéfectible du douzième Homme que sont les supporters. Venue du Burkina, la délégation de l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) a remporté trois trophées du meilleur supporter pour autant de matchs joués par leur équipe en phase de poules.

Le premier à avoir obtenu ce trophée, n'est personne d'autre que Amado Soré, la mascotte des Etalons.

Il est reconnaissable à son accoutrement particulier, avec des objets hétéroclites dont des calebasses de différents tailles et bien d'autres curieux accessoires.

Lui, c'est Amado Soré, marié et père de huit enfants. Il est bien connu sous l'appellation de « la mascotte des Etalons » et on l'aperçoit dans les través du Stade du 4-août, lors des matchs des Etalons à Ouagadougou, tout comme pendant les CAN auxquelles l'équipe nationale prend part.

Un personnage connu également grâce à sa moto bien décorée, avec laquelle il parade souvent au stade du 4-Août. Une moto qu'il a amenée avec lui à un des tours cyclistes de la Côte d'Ivoire, où il a reçu une attestation de reconnaissance.

En parlant de moto, il indique avoir modifié trois de ses motos avec divers accessoires, aux couleurs du Burkina et qu'à l'occasion d'évènements sportifs importants comme la CAN, des gens lui proposent d'acheter les motos à des sommes importantes qu'il refuse parce que son objectif n'est pas de les commercialiser.

C'est plutôt sa façon de soutenir les Etalons. Supporter inconditionnel des Etalons, Amado Soré nous apprend que c'est une histoire qui date d'il y a de cela trente-deux ans maintenant.

« J'ai commencé tout doucement, avec des tenues simples de sport aux couleurs des Etalons et souvent en fonction des disciplines.

J'ai modifié un vélo pour le cyclisme, j'utilise des gants pour la boxe de même que des accessoires adaptés pour le football », dit-il. Certainement qu'il supporte un club du Burkina, mais Amado Soré nous dit qu'il est avec tous les clubs et qu'il suit souvent les matchs du championnat national.

Les tenues qu'il porte sont confectionnées par lui même, à ses frais, sans aucune autre contribution. Il dit le faire par patriotisme. En effet, on y trouve les couleurs du pays, des signes et objets divers en rapport avec l'emblème du Onze national.

Lorsqu'on parle de son chapelet qu'il tient régulièrement lors des matchs des Etalons, Amado Soré fait savoir que ce n'est pas pour jouer, mais pour prier en récitant des versets obtenus auprès de grands marabouts.

D'ailleurs, il observe le jeûne pendant les compétitions, afin d'implorer le Tout-Puissant de mener les Etalons à la victoire. Pour prouver qu'il est en phase avec les marabouts, Amado dit avoir fait les bancs de l'école coranique pendant sept ans.

Il dit y avoir appris beaucoup de choses. Que prévoit-il alors pour le match des quarts de finale que les Etalons livreront contre les Aigles de Carthage de la Tunisie ?

« Ça ira, mais toute chose dépend de la volonté de Dieu » répond-il. En dehors d'être la mascotte des Etalons, il mène une activité professionnelle, puisque

Amado dit être petit vendeur de tenues vestimentaires, tout en déclarant être l'un des premiers importateurs de tissu Jeans au Burkina. Mais, comment sa petite famille vit-elle son activité de mascotte des Etalons ?

A ce sujet, Amado Soré confie que son épouse et ses enfants n'y trouvent aucun inconvénient, puisqu'ils l'encouragent et le soutiennent, tout comme ses voisins et amis de quartier. La Nation burkinabè lui a été reconnaissante en l'élevant au rang de Chevalier de l'Ordre du mérite national avec agrafe sport en 2015.

Et quand on lui demande ce que deviennent ses activités lorsqu'il est en déplacement avec les Etalons comme c'est le cas cette fois-ci à la CAN 2017, il répond sans ambages : « Mon épouse et certains de mes enfants s'en occupent très bien. Donc, je ne m'inquiète pas du tout ».