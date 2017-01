Ile Maurice: Alain Harel - «Beaucoup de Rodriguais vivent dans des conditions difficiles à Maurice»

Dans le cadre du projet de Surveillance pour l'environnement et la sécurité en Afrique (MESA), l'Institut… Plus »

Toutes les drogues sont des drogues. On parle peu de l'alcoolisme, mais en tant que prêtre, je rencontre beaucoup de familles déchirées à cause de l'alcool.

Il nous faut des espaces verts, avec un bon plan pour le développement des zones habitables et des hôtels, sans pour autant nuire à l'environnement. Et finalement, il faut s'attaquer aux fléaux qui menacent les familles : la drogue et l'alcool.

Une bonne gestion des terres est également une priorité. Il faut des zones spécifiques pour l'agriculture et d'autres pour l'élevage car il y a souvent des conflits entre planteurs et éleveurs.

Il faut aussi promouvoir l'éducation pour tous, même pour ceux aux talents différents et qui n'ont pas réussi. Il faut combattre l'analphabétisme. C'est l'une des causes des problèmes sociaux.

Les Rodriguais ont la chance d'être dans une démocratie. J'ai écrit une lettre pastorale l'année dernière, les invitant à prendre ces élections au sérieux et à s'engager dans la vie citoyenne et politique.

