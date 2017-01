Afrique: CAN 2017 - Chancel Mbemba incertain pour les quarts de finale

« Il l'a ressenti assez tôt dans le match (contre le Togo), il a continué mais là si cela continue comme ça, on ne pourra pas l'utiliser contre les Ghanéens, a développé Florent Ibenge. On a pu récupérer Fabrice Nsakala mais vous savez quand vous êtes arrêtés comme ça, il faut reprendre un petit peu les entraînements pour revenir au niveau », a encore déclaré Ibenge.

C'est probablement sans Chancel Mbemba que les Léopards de la RDC vont aborder leur quart de finale de la CAN 2017 face au Ghana. Alors que Jordan Ikoko, Gabriel Zakuani et Jacques Maghoma, forfaits face au Togo mardi, se sont entraînés sans soucis jeudi, Fabrice Nsakala, qui a repris lui aussi, reste encore en petite forme, Chancel Mbemba est quant à lui incertain pour le choc face au Black Stars dimanche. Le défenseur congolais est touché à un genou.

