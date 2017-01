Afrique: CAN 2017 - André Ayew s'attend à un match difficile face à la RDC

Malgré l'absence du Gabon, pays hôte en quarts de finale de la CAN 2017, la suite de la compétition promet du beau spectacle ce weekend, avec les confrontations Burkina Faso- Tunisie, Sénégal- Cameroun, RDC-Ghana et Egypte-Maroc.

Sérieux face à l'Ouganda (1-0) et au Mali (1-0), le Ghana n'a pas su conserver la première place du groupe D en s'inclinant sur le même score face à l'Egypte. Une défaite qui propulse André Ayew et ses coéquipiers face à la RD Congo de Kabananga (3 buts), Mbokani et Bakambu. Une bien mauvaise nouvelle pour les Black Stars tant les Léopards rugissent depuis l'ouverture de la CAN 2017.

« La RDC est une bonne équipe, qui montre beaucoup de bonnes choses, qui progresse d'année en année. Ce sera un match très difficile pour nous, mais pour eux aussi. Si on joue notre jeu et qu'on met beaucoup d'agressivité, ça va le faire ! », a estimé André Ayew, cité par l'AFP. Black Stars et Léopards s'affrontent en quarts de finale de la CAN 2017 dimanche (16hGMT) à Oyem.

Dans tous les cas, il y a du spectacle dans l'air, notamment avec cette rencontre des quarts de finale de la CAN 2017 qui mettra aux prises le Ghana, vice-champion d'Afrique face à la RDC, troisième de la CAN Guinée 2015. Les spectateurs du stade d'Oyem auront droit à un match de haute facture.