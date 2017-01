Cameroun: Yaoundé - La Cité des sept collines livrée

Jean Claude Mbwentchou, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, présent à la cérémonie a salué la vision du délégué du gouvernement et appelé les résidents à beaucoup de responsabilité dans la cohabitation et l'entretien de leur Cité. La gestion est soumise à un règlement de copropriété encadrée par la CUY .

Coût de l'investissement : cinq milliards de F cfa. Tsimi Evouna a tenu à préciser que c'est la première expérience d'une municipalité camerounaise en matière de copropriété. Il en a pris goût puisque le prochain chantier se trouve juste en face de la Cité des sept Collines. Cet autre projet est constitué de cinq immeubles de 20 logements chacun. L'espace est entièrement sécurisé et doté d'un immense parking, des aires de jeu et des espaces verts.

