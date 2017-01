Cameroun: MBOUDA - Des habitants réclament leur indemnisation

l'entreprise Eser en charge de la construction de l'axe routier Baleveng-Bangang- Mbouda-galim a investi le site de la carrière de pierres à Mbouda dans le département des Bamboutos. pour la recherche du gravillon nécessaire au bitumage de cet axe. Elle a détruit leurs cultures et maisons, profané les tombes.

Département des Bamboutos . Arrondissement de Mbouda. Des habitants de la localité de Latet dans le groupement Bamesso où est logé le site de la carrière de pierres nécessaires pour l'obtention du gravillon par l'entreprise Eser Contracting and Industry Inc. Co nécessaire au bitumage de la Route du désenclavement du bassin agricole de l'Ouest, sont amères. Ils s'offusquent contre les responsables de la dite entreprise qui ont engagé les travaux sur le site sans toutefois respecter le cahier de charges élaboré d'un commun accord.

Cet agenda, selon une notabilité, prévoit l'indemnisation des personnes ayant des biens sur le site avant le démarrage des travaux. «Depuis l'année passée, les responsables d'Eser nous ont dit d'arrêter avec les cultures sur le site de la carrière de pierre. Car le démarrage des travaux pour l'extraction des pierres et leur concassage pour l'obtention des gravillons nécessaires pour le bitumage de la Route du désenclavement du bassin agricole de l'Ouest était imminent.

Nous l'avons fait. Par la suite, ils ont inventorié nos biens pour une indemnisation avant le début des travaux. Aujourd'hui, nous sommes surpris que sans nous verser un seul sous qui nous revient, ils ont détruit nos cultures et maisons, profané des tombes et commencé les travaux. C'est du mépris!» Confie, le porte-parole des infortunés, Jean Maxime-Wassou. Un chef de quartier renchérit : « Des bornes se retrouvent même déjà sur le site, c'est surprenant cet état de chose ; nous en sommes excédés. Quand nous sommes allés exprimer notre indignation chez le sous-préfet de l'arrondissement de Mbouda, il nous a répondu que ce sont de simples délimitations. Mais on est où là ? Nous voulons que la Route passe mais il ne faut pas que l'on nous méprise jusqu'à ce niveau. Surtout quand on sait que cet endroit était l'un des sites sacrés du groupement Bamesso ; avec les travaux à y effectuer, les valeurs spirituelles et mystiques ont été délocalisées ailleurs. » Le 15 janvier 2017, les infortunés (12) ont manifesté leur ras-lebol en organisant un sit-in sur le site de la carrière en portant ostensiblement des pancartes sur lesquelles ont pouvait lire : « Non à la manipulation » « Respectez nos ancêtres ».

Le propos de wassou qui dit que leurs biens et immeubles ont été mis à sac par les responsables d'Eser engagés dans les travaux, ne fait pas d'amalgame. Sur le site de la carrière, ce matin du 20 janvier 2017, les engins lourds de génie civil effectuent les travaux de terrassements. Les revendications des infortunés sont-elles fondées ? A cette préoccupation, le sous-préfet de Mbouda, Martin Gang Tangye, le 23 janvier, confie :

« Je dois dire que le site de la carrière est un domaine public de l'Etat confié à l'entreprise Eser à toutes fins utiles ; il couvre une superficie d'environ 9 hectares, son exploitation ne peut donc souffrir d'aucune contestation. C'est dire qu'Il ne s'agit pas d'une expropriation de ses occupants ; étant donné qu'ils n'ont pas de titres fonciers sur le domaine, ils ne peuvent pas être indemnisés selon de règles de l'art. Ils obtiendront une compensation en fonction de leurs mises en valeur. Dans une négociation de gré à gré avec Eser. »

La construction de la dite Route couvre l'axe : Baleveng - Bangang - Mbouda-Galim (110 km). Les travaux qui sont aujourd'hui au niveau du décapage et de l'implantation de l'emprise de la route ont démarré depuis mars 2016.