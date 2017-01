Cote d'Ivoire: Situation sécuritaire et sociale - Des religieux saluent l'esprit d'ouverture du Président

Ancien diplomate et homme politique ivoirien, Essy Amara a été secrétaire général de… Plus »

Ils affirment comprendre les revendications des fonctionnaires, mais les appellent à garder à l'esprit que « pour des revendications qu'ils estiment légitimes, les voies et moyens utilisés pour atteindre leur but peuvent gravement et durablement compromettre l'économie du pays et l'avenir des enfants. Et avoir également une incidence sur la confiance des investisseurs ».

« Nous l'encourageons à toujours maintenir son esprit d'ouverture et de compréhension à l'égard de ses enfants que sont les travailleurs », a indiqué le porte-parole. Les religieux encouragent ce dialogue et soutiennent les pourparlers par leurs prières quotidiennes.

En collaboration avec les présidents des fédérations et Ong chrétiennes, ils comptent sur la grande sagesse du Chef de l'état, en sa qualité de disciple du président Félix Houphouët-Boigny qui a toujours privilégié la paix et le dialogue, dans la gestion de cette crise.

