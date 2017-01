Cote d'Ivoire: Mme Dao Gabala - "La route de l'émergence passe par l'entrepreneuriat féminin"

Ancien diplomate et homme politique ivoirien, Essy Amara a été secrétaire général de… Plus »

Aussi a-t-elle invité les femmes au travail. «Transformer notre économie, c'est accepter d'être des femmes responsables, bâtisseurs qui investissent dans des entreprises durables et non des femmes spéculatives.

« C'est le temps de la femme. C'est le temps de l'Afrique et le temps de l'Afrique c'est maintenant », a déclaré Jacqueline Mariam Dao Gabala, présidente de Solidaridad et directrice générale de Mdg Consulting, marraine de la cérémonie de lancement de la plate-forme de l'entrepreneuriat féminin organisée par Africa femmes initiatives positives (Afip). C'était le 25 janvier 2017, à Abidjan-Plateau.

