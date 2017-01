Sénégal: Kara Mbodj - "Nous sommes prêts pour affronter les Lions Indomptables"

"Mais nous avons du répondant à tous les niveaux", a-t-il dit, indiquant que la solution sera collective et non individuelle au niveau de l'équipe nationale.

"Nous avons aussi le devoir de répondre à l'attente du peuple sénégalais et je peux vous dire que nous sommes prêts", a indiqué le défenseur central d'Anderlecht (élite belge), donnant rendez-vous au public et à la presse, ce samedi.

Kara Mbodj qui refuse de se focaliser sur cette distinction individuelle décernée jeudi par la Confédération africaine de football (CAF), a assuré que le Sénégal est en confiance et que ses coéquipiers et lui-même veulent écrire leur propre histoire.

