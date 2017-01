Congo-Kinshasa: Mise en œuvre des 28 mesures - Le comité de pilotage fait le point

Face à la dégringolade du franc congolais, la descente aux enfers du niveau de réserves internationales et la diminution du niveau de recettes de l'Etat, des stratégies se mettent en place pour sauver des meubles. Dans le lot, la mise en place d'une série de mesures économiques jugées urgentes pour remonter la pente.

Une année après, le comité de pilotage de ces mesures a jugé utile de s'arrêter et faire une évaluation. Autour du chef de l'Etat, plusieurs membres du gouvernement auxquels s'est joint le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), ont examiné le niveau d'exécution de ces mesures, en vue de faire face aux problèmes économiques que connait le pays.

Les membres du comité de pilotage ont, par la même occasion, approuvé cinq mesures jugées plus urgentes parmi les vingt-huit. Notamment celles qui constituent la priorité pour le comité de pilotage ainsi que des mesures allant dans le sens d'améliorer la collecte des données ainsi que la chaine des recettes.

Selon le ministre d'Etat en charge de l'économie, Modeste Bahati Lukwebo, un effort a été fait au niveau de la chaine des dépenses, négligeant quelque peu la chaine des recettes.

« Un accent particulier a été mis sur la certification des réserves pour attirer les investisseurs. Le comité a aussi pensé motiver les agents et fonctionnaires de l'Etat qui sont chargés de la mobilisation des recettes, de manière à ce qu'ils n'aient plus de prétexte pour renflouer les caisses de l'Etat. Le Président de la République a formulé des recommandations claires. Il a demandé à chaque membre du gouvernement, dans son secteur, de mettre en œuvre immédiatement les mesures telles qu'elles ont été adoptées », a-t-il déclaré.

L'économie congolaise subit, depuis quelques mois, un moment de revers de l'économie mondiale, lié à la baisse des cours de matières premières auxquelles, la plus importante source des recettes et de devises du pays. Raison pour laquelle un effort doit être fourni et poursuivi pour la mobilisation des ressources internes.

C'est dans le même cadre que le président de la République avait instruit, il y'a deux semaines aux membres du comité de pilotage, de « produire un travail qui devait servir de tableau de bord pour la réalisation, en temps réel et de manière chronométrée, de toutes les actions qui doivent permettre de booster l'économie et de contenir les agrégats macroéconomiques et l'inflation, mais également stabiliser la monnaie nationale ».