Congo-Kinshasa: Grogne à l'UBA - La paie des agents de l'Etat risque d'être perturbée

Alors que des agents et fonctionnaires se sont rendus aux guichets, l'United bank of Africa (UBA) était incapable de les servir car bon nombre d'agents ont préféré démissionné, dénonçant la rétention « illégale » de leurs salaires.

Une soixantaine d'agents et cadres d'United bank of Africa (UBA) viennent de démissionner de leurs postes de travail depuis 48 heures. Les agents démissionnaires accusent les responsables de cette banque d' « amateurs » pour avoir « illégalement » retenu leurs salaires du mois de janvier 2017. Du coup, des agents et fonctionnaires de l'Etat dont le salaire passe par cette banque ne peuvent entrer en possession de leurs salaires. Ce qui risque de créer de mécontentements au sein de l'opinion.

« Le motif principal et officiel de ces démissions en cascade, c'est la rétention des salaires des agents sans raison valable. C'est que nous dénonçons sans autre forme de procès », a déclaré ce syndicaliste qui a requis l'anonymat.

Dans un entretien exclusif accordé à MCN Team, un des membres de la délégation syndicale a déclaré avoir saisi les juridictions compétentes dont l'inspection du travail afin que lumière soit faite sur cette affaire.

L'employeur reproche à ce groupe d'agents d'avoir utilisé les cartes bancaires électroniques « Visa » dans des banques concurrentes. Ce que reconnait le syndicaliste qui estime qu' « utiliser une carte bancaire internationale dans une banque concurrente n'est ni une infraction, encore moins un crime ».

« Pendant la période du 10 au 19 septembre 2015, des agents de l'UBA ont massivement utilisé leurs cartes Visa. Un produit de l'UBA avec multiples fonctionnalités. On peut s'en servir au super marché, à l'hôpital et partout où l'on veut. On peut même retirer des billets de banque dans les distributeurs des banques concurrentes. Ce que les agents démissionnaires ont fait, compte tenu de la psychose qui avait gagné l'opinion suite au fameux carton jaune brandi par un groupe de politiciens dont les interprétations allaient dans tous les sens. Chacun voulait disposer de l'argent liquide chez lui, étant donné qu'en RDC, des pareilles situations appellent des journées villes mortes prolongées », a relaté le syndicaliste.

Code du travail bafoué ?

Quelques jours après, a-t-il poursuivi, des agents ont reçu des lettres de demandes d'explication, leur demandant de justifier les raisons de retraits massifs de billets de banques via les distributeurs des banques concurrentes. « Comme si l'employeur ne savait pas qu'une carte bancaire internationale pouvait être utilisé même dans des banques concurrentes, surtout quand on sait que la législation ne l'interdit ».

Comme si cela ne suffisait pas, déplore le syndicaliste, une deuxième lettre accusant ces d'avoir utilisé un taux inapproprié est tombée, alors que le taux du système ne dépend pas de l'utilisateur de la carte.

« Au-delà de ces faits, 18 personnes ont reçu des lettres de suspension de fonctions. Dans ces lettres, l'employeur a évoqué une simple suspension de fonctions et que les agents bénéficieraient de l'entièreté de leurs salaires, étant donné qu'ils étaient à la disposition du service de contrôle interne et du service du personnel. Curieusement, les comptes de tous les 60 agents incriminés ont été débités d'un montant dépassant largement leurs salaires respectifs, sous prétexte que la différence représentait le montant que ces agents auraient fait perdre à la banque. On pensait qu'en interne, la banque allait mettre en place une commission pour établir les responsabilités des uns et des autres. Car, dans cette affaire, c'est le trésorier qui est sensé opérer les mises à jour du taux et non le détenteur de la carte. Ce taux doit être vérifié et validé par le responsable des risques puis implémenté dans le système par le responsable en charge des opérations, contrôlé par le responsable du contrôle interne. Malheureusement, cette chaine-là n'a pas fait son travail et on s'en prend aux pauvres agents utilisateurs de cartes bancaires », a expliqué le syndicaliste.

Le dessous de cartes, selon le syndicaliste, c'est que l'employeur s'est retrouvé avec plus d'argent en franc congolais qu'en dollars, « c'est pourquoi ils s'en sont pris aux simples agents ».

Depuis la démission de ces agents, le fonctionnement de l'UBA est bousculé. Ce qui inquiète plus d'un client qui se rend aux différents guichets de la banque.