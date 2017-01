Congo-Kinshasa: Mgr Fridolin Ambongo déplore l'insensibilité des acteurs politiques aux souffrances des Congolais

Les appels se multiplient pour interpeller les acteurs politiques qui bloquent l'avancée des travaux au Centre interdiocésain. Après les laïcs catholiques, la Monusco fustige l'attitude des politiciens qui ne voient que leurs intérêts égoïstes en lieu et place de ceux de la nation tout entière.

Après avoir côtoyé les politiciens depuis le début des discussions directes, le vice-président de la CENCO, Mgr Fridolin Ambongo, déplore le fait que les acteurs politiques congolais soient si insensibles à la misère de la population.

L'ultimatum des évêques de la CENCO de conclure les négociations en cours au Centre interdiocésain, le 28 janvier prochain, reste valable. La CENCO entend mettre fin à ces pourparlers directs consacrés présentement au partage des postes ministériels et dans le Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA) entre les forces politiques en présence.

À plus d'un mois déjà, les médiateurs de l'Église catholique craignent que des discussions interminables ne puissent non seulement freiner la mise en œuvre de l'Accord mais aussi discréditer l'Eglise qui, de bonne foi, a accepté de rechercher des voies et moyens de parvenir, après l'Accord de la Cité de l'Union africaine, à un compromis plus inclusif et plus global.

Cette mission a été atteinte depuis le 31 décembre 2016 avec la signature de l'Accord politique global et inclusif entre la Majorité présidentielle, l'Opposition et la Société civile ayant participé au Dialogue de la Cité de l'Union africaine, le Front pour le respect de la Constitution et le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

Cependant, l'étape des discussions sur l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre bloque parce qu'elle touche directement aux intérêts des familles politiques qui négocient au Centre interdiocésain. Personne en République démocratique du Congo n'approuve que des discussions sur le partage des postes au gouvernement et au CNSA prennent autant de temps avec tous les risques d'accuser du retard dans la réalisation des objectifs même de l'Accord du 31 décembre.

Halte aux intérêts égoïstes

Outre l'exaspération des 75 millions des Congolais sur ces interminables discussions, les laïcs de l'Église catholique ont fait une déclaration appelant les participants aux discussions du Centre interdiocésain à « ne pas abuser de la patience » des évêques membres de la CENCO.

De même, le porte-parole militaire de la Monusco, Félix-Prosper Basse, leur a emboité le pas. Avant lui, la Communauté internationale, par le truchement du Conseil de sécurité et, récemment, le ministre belge des Affaires étrangères, ne cesse d'interpeler les acteurs politiques congolais à capitaliser les bons offices assurés par la CENCO.

Malgré tous ces appels, certains délégués des familles politiques au Centre interdiocésain sont déterminés à freiner le plus longtemps possible la fin des travaux. Ils multiplient des prétextes et des manœuvres dilatoires pour tourner en bourrique les médiateurs de la CENCO et freiner les travaux. Sinon comment comprendre que la Majorité présidentielle qui s'est battu bec et ongle pour obtenir la vice-présidence du CNSA puisse récuser ce poste une fois qu'il lui est accordé ?

En effet, quand la MP a appris qu'en définitive, les trois vice-présidents du CNSA, pourront assumer l'intérim du président de façon tournante, elle a dit ne plus être intéressée. Un exemple patent des manœuvres dilatoires.

C'est au regard de tous ces faits que la CENCO maintient son ultimatum de conclure les travaux ce 28 janvier. Là où les parties prenantes ne trouveront pas de compromis, la CENCO fera ses propositions « à prendre ou à laisser ». Dans ce cas, la CENCO va jouer le rôle qui est toujours le sien d'éclairer le peuple sur la situation réelle du pays, aiguiser sa conscience sur les valeurs de la République et dénoncer ceux qui bloquent.

Voilà qui justifie les propos tenus par Mgr Fridolin Ambongo, vice-président de la CENCO, sur France 24. Il a regretté que « les acteurs politiques ne soient pas sensibles aux souffrances de la population ». Ce constat, il le fait après avoir suivi de près les discussions du Centre interdiocésain. Il dit ce que tous les Congolais savaient déjà, que leurs politiciens s'en fichent éperdument de la misère de la population. Ils ne voient que les intérêts égoïstes de leurs partis politiques et rien d'autre.

Pourtant, la RDC accuse beaucoup de retard pour son développement. Tant que la crise politique ne sera pas jugulée totalement, l'économie du pays va en pâtir et donc le peuple va continuer à souffrir. Il est temps que les signataires de l'Accord du 31 décembre appliquent ce compromis global afin de remettre le pays sur les rails de la démocratie et taisent leurs intérêts égoïstes.