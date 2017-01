Algérie: Un programme de formation pour réussir le plan stratégique des Douanes 2016-2019

Dans l'après-midi, M. Bentahar a visité un célibatorium, au siège de la direction régionale des Douanes, sise la cité Zouaghi, et inspecté les travaux de réalisation du système d'Information et de Gestion Automatisée de dédouanement (SIGAD) ainsi que les différents services de douanes implantés à l'aéroport Mohamed Boudiaf.

Le directeur général des Douanes avait dans la matinée procédé à l'inauguration de portes ouvertes sur les Douanes algériennes au palais de la culture Malek Haddad de Constantine et assisté à une cérémonie de remise de grades à des cadres des Douanes en activité et une remise de prix, à titre posthume, aux familles de cadres décédés.

L'intégration de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans toutes les missions douanières figurent parmi les missions "phares" à "réussir absolument" pour permettre l'émergence d'une économie solide basée sur un développement durable, a soutenu M. Bentahar, qui a insisté sur les critères "discipline et la rigueur".

Le DG des Douanes qui a affirmé que le choix des candidatures à la formation associera désormais toutes les directions régionales et de wilaya, indiquant que le perfectionnement de la ressource humaine se fera en collaboration avec des experts nationaux et étrangers.

