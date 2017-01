Algérie: Algerian Olympic and Sports Awards-2016 - Les championnats du monde de Londres, objectif de Makhloufi

Makhloufi a été récompensé pour ses deux médailles d'argent remportées aux 1500m et 800m des jeux Olympiques de Rio 2016, alors que le trophée de la meilleure athlète féminine a été attribué à Rouba (Aviron) et Melih (Natation) pour leurs titres de championne d'Afrique.

"Je suis très honoré d'avoir remporté le trophée du meilleur athlète de l'année 2016. Je remercié le Comité olympique et sportif algérien de m'avoir choisi. C'est une satisfaction pour moi et pour ma famille. Mon objectif est désormais les prochains championnats du monde de Londres.", a déclaré à l'APS Makhloufi, en marge de la cérémonie d'Algerian Olympic and Sports Awards, organisée par le Comité olympique et sportif algérien (COA).

