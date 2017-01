Algérie: La médiation familiale à partir de cette année pour certains conflits familiaux

Par ailleurs et en passant en revue les réalisations du secteur de la solidarité, la ministre a indiqué, que "843.000 personnes ont bénéficié de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS) tout leur assurant une couverture sociale, outre la garantie de 404.756 postes d'emploi dans le cadre des programmes d'aide à l'insertion sociale des jeunes et 117.223 autres postes dans le cadre de l'insertion des diplômés".

La médiation familiale est une mesure préventive visant à régler les conflits pouvant survenir en milieu familial et éviter le recours à la justice, a expliqué Mme Meslem, annonçant des campagnes de sensibilisation en vue d'expliquer cette procédure et son rôle dans le règlement des conflits familiaux.

En 2016, un service de médiation familiale et sociale a été ouvert au niveau de chaque direction de l'action sociale (DAS) à travers les différentes wilayas pour contribuer à la réduction du nombre des divorces et pour la protection des personnes âgées en les maintenant dans leur environnement familial, a rappelé la ministre.

Le ministère a mobilisé des équipes composées notamment de sociologues, de psychologues et de juristes en prévision de l'entrée en application à partir de l'année en cours des mesures de la médiation familiale pour résoudre des conflits familiaux et garantir la cohésion familiale et sociale, a indiqué Mme Meslem lors d'une rencontre avec les directeurs des établissements spécialisés de son secteur.

