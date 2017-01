Algérie: Approbation de plus de 140 projets d'investissement de 2012 à 2016 dans la wilaya d'Alger

Alger — Cent quarante quatre (144) projets d'investissement dans différents segments industriels ont été approuvés entre 2012 et 2016, pour un montant global de 579,02 milliards de dinars algériens, a indiqué jeudi à Alger le directeur de l'industrie et des mines de la wilaya d'Alger, Hamou Benabdellah.

Sur 144 projets approuvés, 36 projets concernent le pôle pharmaceutique et biotechnologique de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, a déclaré M. Benabdellah à l'APS, ajoutant que ces projets ont permis la création de 22811 postes de travail.

65 projets concernent les services avec la création de 11130 postes de travail), 45 le secteur de l'industrie avec 4155 postes de travail, 24 le secteur du tourisme et la création de 5038 postes de travail et le 4 les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) avec 455 postes de travail.

27 dossiers d'investissement ont reçu l'approbation de financement dans le domaine des petites et moyennes entreprises (PME) pour un montant global de 839021290 DA, induisant 390 postes de travail au niveau du Fonds de garantie des crédits (FGAR), a précisé M. Benabdellah.

S'agissant du développement industriel, il a été examiné 14 dossiers relatifs à l'approbation du système CKD/SKD notamment en matière de production et d'assemblage de produits électroniques et matériels informatiques, la fabrication des véhicules industriels et équipements de transport, élevant ainsi le nombre de dossiers approuvés à 55.

Evoquant des projets en cours de suivi, M. Benabdellah a cité le projet du centre de facilitation, dans la commune d'El Mohammadia qui entrera en service durant le premier trimestre 2017, le projet d'aménagement et de modernisation du quartier des affaires de Bab Ezzouar et le projet d'aménagement et de réhabilitation de la zone industrielle de Rouiba et Reghaia. Des bureaux d'étude ont été sélectionnés pour ces deux derniers projets et les études ont débuté durant le mois en cours.

A cela s'ajoute, a-t-il dit, un autre projet d'aménagement et de réhabilitation de la zone industrielle de Oued S'mar dont l'appel d'offre a été relancée pour le choix du bureau d'étude.