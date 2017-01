Algérie: Le groupe "Nessma" en concert à Alger

Puisant dans l'andalou, le groupe fondé en 2010 a emmené un public exquis dans un voyage musical alliant flamenco, chaabi et andalou. La troupe a été fortement applaudie lorsqu'elle a revisité "Koum tara", un chef-d'œuvre de la musique andalouse repris par de grands artistes algériens ou encore "Ya rayeh", une des plus célèbres chansons sur l'exil de l'interprète du chaabi Dahmane El Harrachi.

"No volvere" et "Jobi joba" sont entre autres chansons de ce groupe parfaitement rejouées lors de cette soirée prolongée tard dans la nuit.

Organisé à l'Institut Cervantès d'Alger dans le cadre de la 2e édition de la manifestation "La nuit des idées", le spectacle a drainé un public nombreux venu découvrir, pour certains et retrouver, pour d'autres, ce groupe qui se distingue par sa tendance musicale alliant moderne et traditionnel par la combinaison de plusieurs styles comme le flamenco, le chaabi et l'andalou.

