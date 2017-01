Alger — Agée à peine de 16 ans, l'haltérophile algérienne, Hirech Bouchra Fatma-Zohra, a été sacrée meilleure athlète espoir de l'année 2016, à l'occasion de la 3e édition d'Algerian Olympic and Sports Awards, organisée jeudi soir par le Comité olympique et sportif algérien (COA).

Issue de l'école de Mostaganem, Fatma-Zohra Hirech a fait montre d'un haut sens de responsabilité au grand bonheur des présents à la cérémonie qui n'ont pas caché leur fierté de voir cette jeune athlète sacrée du titre de la meilleure espoir de l'année 2016.

Quelques minutes seulement avant son entrée sur scène pour être honorée, l'athlète algérienne a exprimé son souhait de continuer à travailler pour représenter "dignement" l'Algérie aux prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020.

"Je suis très émue par cette consécration qui honore ma famille, notamment mon père qui a beaucoup sacrifié et qui continue à me soutenir pour être toujours la meilleure. C'est une première pour moi et je n'ai pas l'habitude d'être en face des photographes.", a confié à l'APS, Hirech Bouchra Fatma-Zohra, en marge de la cérémonie d'Algerian Olympic and Sports Awards, organisée par le Comité olympique et sportif algérien (COA).

Championne d'Afrique en titre chez les juniors et médaillée de bronze aux championnats d'Afrique à Yaoundé (seniors), cette très jeune athlète s'est illustrée l'été dernier aux JO-2016 de Rio, en terminant à la 15e place, battant de 13 Kg son propre record d'Afrique juniors, une belle promesse pour les JO 2020 à Tokyo.

"Je remercie les autorités locales de Mostaganem pour leur aide ainsi qu'au président de la Fédération algérienne d'haltérophilie. Cette consécration me pousse à travailler davantage pour être présente dans les prochaines échéances continentales et mondiales. J'ai une très grande marge de progression et j'espère que l'avenir sera beaucoup plus rayonnant pour mon pays.", a-t- elle ajouté.

De son côté, l'athlète de la lutte gréco-romaine, Sid Azara Bachir (85 kg), médaillé de bronze aux derniers championnats du monde de Macon en France, a reçu le trophée du meilleur espoir masculin.