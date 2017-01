Algérie: L'élection du nouveau président de la commission de l'UA, un des points phares du sommet d'Addis Abeba

Depuis sa création en 2002, La commission a été présidée par l'Ivoirien Amara Essy (2002-2003), le Malien Alpha Oumar Konaré (2003-2008), le Gabonais Jean Ping (2008-2012) et, enfin, la Sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma (2012-2017) et qui n'a pas souhaité briguer un second mandat.

La commission est le secrétariat de l'UA et a été créée en vertu de l'article 5 de l'acte constitutif de l'Union en remplacement du secrétariat général de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine). Elle est composée du président, du vice-président et de huit commissaires.

Ainsi, la succession de Mme Nkosazana Dlamini-Zuma à la tête de cet important organe de l'UA, sera au c£ur du sommet de l'organisation panafricaine et la compétition s'annonce serrée entre les cinq candidats qui sont en lice pour succéder à la sud-africaine, même si des observateurs donnent les candidats du Tchad et du Kenya favoris en vue notamment de leur "riche carrière diplomatique".

Addis Abeba — L'élection du nouveau président de la commission de l'Union africaine (UA) sera l'un des points phares inscrits à l'ordre du jour du 28ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA qui se tiendra les 30 et 31 janvier courant dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba.

