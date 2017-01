Afrique de l'Ouest: Ligue des ulémas et imams du Sahel - Renforcer le partenariat institutionnel dans le domaine religieux

N'djamena — Le secrétaire général de la Ligue des Ulémas, prédicateurs et imams du Sahel, Youcef Belmehdi a fait état jeudi de la disponibilité de la Ligue à œuvrer au renforcement de la coopération entre les institutions des pays du Sahel notamment avec l'Algérie en matière de partenariat scientifique et transfert des expériences particulièrement dans le domaine religieux.

Lors d'une visite à nombre d'établissements religieux et universitaires tchadiens en compagnie d'une délégation de la Ligue, M. Belmehdi s'est entretenu avec le président de "l'université Roi Fayçal" à N'djamena, le Pr. Abdullah Al-Bakhit Salah, mettant l'accent sur l'importance de consolider les liens de coopération scientifique entre les institutions scientifiques algériennes et tchadiennes.

De son côté, M. Al-Bakhit Salah s'est félicité du niveau de la formation scientifique en Algérie et le niveau des relations scientifiques entre les deux pays notamment en ce qui concerne les questions intéressant la région du Sahel.

Par ailleurs, M. Belmehdi s'est entretenu avec le président de la Tarîqa Tidjania, Mohamed Aissa Khater qui a valorisé le rayonnement religieux et scientifique de l'Algérie dans le Sahel et l'Afrique à travers la Tidjania qui tire ses origines de la localité algérienne de Aïn Madhi, saluant l'intérêt que porte l'Algérie à cette institution religieuse "un levier de stabilité et d'éducation spirituelle".

M. Belmehdi a rencontré également nombre de présidents d'établissement scientifiques et religieux à l'instar du président de l'Union des imams des mosquées tchadiennes, Cheikh Kouni Mohamed Hassan, le président du centre de l'Imam Abi Ahmed El Achaari des recherches et études islamiques, M. Adel Saghiroun Tirab en plus d'une délégation de la Ligue des Ulémates et prédicatrices au Tchad présidée par Mme. Zaineb Youcef Kabiri.

A l'occasion, M. Belmehdi a salué la "Déclaration de N'djamena", sanctionnant mercredi les travaux du 5e atelier de la Ligue des ulémas et imams du Sahel, notamment pour le soutien au rôle de la femme dans les sociétés des pays de sahel "en tant que pierre angulaire dans la famille", et a recommandé la mise en place d'une instance à l'instar de celle des Mourchidates en Algérie et celle des Ulémates et prédicatrices au Tchad afin de faire face aux idéologies qui mènent à l'extrémisme".