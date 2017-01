Burkina Faso: Afrique CAN 2017 - Les Etalons prêts à déplumer les Aigles de Carthage

Premier quart de finale dans cette CAN 2017 ! Samedi à 16h00 GMT, le Burkina Faso affronte la Tunisie dans un stade d'Agondjé que l'on annonce déjà acquis à la cause des Étalons. Le Burkina-Faso, une nation qui monte sur le continent. Premiers du groupe A devant le Cameroun et le Gabon, les Etalons ont gagné leurs galons. Les hommes de Paulo Duarte ont convaincu les sceptiques et se sont définitivement imposés comme l'un des plus sérieux outsiders de cette CAN 2017.

« On est prêts, a assuré le défenseur central Bakary Koné à nos confrères de Football365.fr Afrique. Oui, nous allons affronter la Tunisie, qui a marqué six buts en trois matchs. Mais nous sommes le Burkina Faso, nous sommes solides défensivement. » La jeunesse de ses partenaires de la défense, dont trois (plus le portier) disputent leur première phase finale, n'inquiète pas outre-mesure l'actuel joueur de Malaga. « On a commencé cette CAN avec ces jeunes. Ils sont bien rentrés dans l'équipe, et ont montré de quoi ils étaient capables. Ils ne vont pas s'arrêter là. »

Alors que les deux équipes s'étaient affrontées pour la dernière fois en 1998, le Burkina Faso et la Tunisie ouvriront le bal du deuxième tour de la CAN 2017 au stade d'Angondjé. Sachant que les « Etalons » l'avaient emporté aux tirs au but, les Tunisiens comptent prendre leur revanche pour se qualifier pour le dernier carré. Ce que veut également l'équipe de Paulo Duarte.