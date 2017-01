Sénégal/Cameroun: Afrique CAN 2017 - Hugo Broos à la recette pour battre le Sénégal

Sénégal - Cameroun, c'est l'affiche alléchante du deuxième quart-de-finale de la CAN 2017, ce samedi 28 janvier, à Franceville (Gabon).

Qualifiés par miracle en arrachant le nul face au Gabon lors de la dernière journée (0-0), les Lions Indomptables ont affiché beaucoup de courage dans la compétition. Limités mais prêts à se serrer les coudes, les joueurs d'Hugo Broos avancent sans crainte vers le stade de Franceville.

« Mon équipe m'a rassuré, elle a été forte sur le plan mental contre le pays organisateur et a su faire face à la pression. Et l'équipe du Gabon n'a existé que lors des derniers instants de la rencontre. Nous savons qu'il faut être au meilleur de sa forme pour battre le Sénégal et je peux vous assurer que nous avons nos chances. Le Sénégal a été impressionnant, mais nous avons notre petite idée pour nous en sortir dans les 90 minutes, dans les prolongations ou plus tard dans le match », a indiqué Hugo Broos vendredi en conférence de presse, dans des propos retranscrits par l'Agence de presse sénégalaise.

Avec une équipe homogène, les Lions Indomptables espèrent surprendre les Lions de la Teranga et aller le plus possible dans cette CAN 2017.

« Pour le match contre le Sénégal, j'ai d'ailleurs mon idée sur la stratégie et l'équipe à mettre en place. J'ai 23 joueurs aptes à jouer et je dois mettre l'équipe à même de répondre à mes attentes. L'objectif est de présenter le meilleur onze qui peut gagner la rencontre », a-t-il ajouté à propos des changements lors des trois matchs de poule joués respectivement contre le Burkina Faso (1-1), la Guinée-Bissau (2-1) et le Gabon (0-0). « Nous avons notre chance face à cette équipe du Sénégal. Nous sommes montés en puissance depuis notre qualification en quart de finale », a conclu le technicien belge.

Qui, des Lions de la Téranga ou des Lions indomptables, réussira à se hisser dans le dernier carré de la CAN 2017 ? Pour le savoir, rendez-vous ce samedi à partir de 19 h GMT.