Cameroun: Afrique CAN 2017 - Adolph Teikeu « Nous sommes prêt »

«Tout le monde n'attendait pas le Cameroun en quart de finale. Si nous avons pu nous qualifier, cela veut dire que nous avons au moins le potentiel. Demain, nous affrontons l'équipe qui est présentée par tous les médias comme la meilleure de la CAN. Même si le palmarès du Cameroun est plus étoffé que celui du Sénégal, il est clair aujourd'hui qu'au niveau des statistiques, des joueurs, c'est clair le Sénégal est supérieur à nous. Mais ça reste un match de football et mes coéquipiers et moi, nous sommes prêts pour affronter le Sénégal et relever le défi, » a déclaré le joueur du FC Sochaux

Le Cameroun affronte ce samedi 28 janvier le Sénégal pour les quarts de final de la CAN 2017. A vingt-quatre heures du choc entre ces deux pays, le défenseur des Lions indomptables Adolph Teikeu s'est exprimé sur ce match dans la traditionnelle conférence de presse d'avant match. Pour le défenseur camerounais le Sénégal est favoris de cette rencontre de la CAN 2017 mais le Cameroun à son mot à dire.

