Angola: Un gouvernant pour le développement durable dans le secteur économique

En accord avec le ministre des Finances, son portefeuille et les organismes sous sa tutelle doivent être dotés d'une grande compétence déontologique et technique dans la gestion financière et patrimoniale.

Selon lui, lorsqu'on parle de l'argent privé dépensé collectivement, ça devient encore plus nécessaire de mesurer l'effet de l'application de l'argent public dans la satisfaction des nécessités des familles et des entreprises.

D'autre part, le ministre des Finances a rappelé que les deniers publics proviennent principalement des impôts et des taxes et il revient à l'Etat de faire une juste redistribution de ces ressources.

Lobito — Le ministre des Finances, Archer Mangueira, a plaidé pour la nécessité de renforcer les recettes fiscales et d'améliorer la qualité des dépenses publiques, afin de contribuer au développement durable de l'économie et de la société.

