Angola/Guinée: Message du Président de la Guinée-Conakry à son homologue angolais

Luanda — Un message du Chef de l'Etat de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, à son homologue angolais, José Eduardo dos Santos, a été remis vendredi à Luanda à la Secrétaire d'Etat en charge de la Coopération, Ângela Bragrança.

Porteur de la missive, l'ambassadeur guinéen en Angola, Djigui Camara a fait remarquer que la lettre avait pour objectif le renforcement des relations économiques bilatérales.

"Mon pays traverse de difficultés aggravées par la crise économique et financière internationale ainsi que l'épidémie du virus Ebola », a-t-il ajouté, soutenant l'application des clauses de coopération inscrites dans l'accord-cadre de la première commission mixte de coopération signée entre les deux pays.

Pays d'Afrique Occidentale, la Guinée-Conakry est limitée au nord par la Guinée-Bissau et le Sénégal, au nord et à l'Est par le Mali, à l'Est par la Côte d'Ivoire, au Sud par le Liberia et la Sierra Leone et à l'Ouest par l'Océan Atlantique

Ce pays regorge le tiers de réserves de bauxite déjà découverte dans la planète, une très quantité de fer, de diamant, d'or et d'Uranium.

L'agriculture et la pêche sont également des secteurs à forte croissance.