Burkina Faso: Gendarmerie de Bagré - Une présumée exciseuse libérée par des manifestants

La situation est calme pour le moment et tout témoignage permettant de récupérer ces présumées exciseuses ainsi que le reste des meneurs de la manifestation sur la Brigade sont les bienvenus aux numéros habituels 16, 17 et 1010.

Dans la soirée, les renforts de la Compagnie de Gendarmerie de Tenkodogo , appuyés de l'Escadron de Gendarmerie et des équipes des Compagnie Républicaine de Sécurité de Tenkodogo ont réussi à arrêter 29 des manifestants les plus virulents et 8 des meneurs clairement identifiés seront bientôt,déférés devant le procureur du Faso près le Tribunal de grande Instance de Tenkodogo. 5 autres sont activement recherchés.

Gendarmerie de Bagré : une présumée exciseuse et ses complices libérés par des manifestants, 29 manifestants arrêtés. Lisez plutôt le communiqué in extenso de la Direction de la communication de la gendarmerie, ci-après.

