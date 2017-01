Burkina Faso: Conférence de presse d'avant match - "Faire la différence en 90 minutes", dixit Duarte

Burkinabè et Tunisiens ont sacrifié à la traditionnelle conférence de presse d'avant match le vendredi 27 janvier 2017 au stade de l'Amitié sino-gabonaise de Libreville. Une occasion pour les deux camps de dresser les forces en présence et satisfaire la curiosité des journalistes.

Paulo Duarte ne voulait certainement pas le laisser entendre mais il a fini par lâcher le morceau. Il veut bien gagner la Tunisie et pas au-delà des 90 minutes. "Je veux jouer pour gagner et c'est possible. Si je peux gagner en 90 minutes, c'est mieux car je me présenterai en demi-finale avec une équipe moins fatiguée” a laissé clairement entendre le sélectionneur national burkinabè. Mais pourtant ce dernier refuse que son équipe endosse l'étiquette de favori même si les Etalons sont sortis premier dans un groupe où l'on ne vendait pas cher leur peau. "Le fait de sortir premier de notre poule ne fait pas de nous des favoris dans ce match.

Ca booste simplement le moral et la confiance de mon équipe et nous donne envie de galoper encore plus, ce qui nous donne plus de responsabilités. Sinon c'est du 50-50” a signifié le technicien portugais. Pour la tête pensante des Etalons, les Aigles de Carthage sont une équipe mentalement forte. "On ne se relève pas simplement après avoir perdu son match d'ouverture 2-0. Mais la Tunisie l'a faite. L'objectif de son entraîneur était d'être présent dans le top 8 africain et il a réussi son pari. C'est une équipe forte qui a un énorme potentiel” a glissé Duarte. Pour Préjuce Nakoulma qui a accompagné son sélectionneur à cette traditionnelle conférence de presse, il faut forcément gagner pour effacer le traumatisme de la CAN 2015 quelque soit la qualité de l'adversaire. "Nous allons jouer contre une belle équipe tunisienne.

Même si elle encaisse beaucoup de buts, elle ne fera certainement pas les mêmes erreurs. Mais j'espère qu'elle le fera pour nous. L'essentiel c'est de pouvoir inscrire ce but qui fera la différence et nous qualifiera pour les demi-finales” a mentionné l'attaquant burkinabè. Coté tunisien, on ne fait pas aussi la fine bouche. Pour le technicien des Aigles de Carthage, l'expérimenté Henry Kasperczak qui dispute sa 7e phase finale de CAN, les deux équipes méritent leur place dans ces quarts de finale avant d'ajouter : "J'ai entière confiance en mon groupe. C'est une équipe qui peut aller loin. On va donc essayer de provoquer plus la chance dans le match”. Sa principale arme pour faire déjouer les Etalons reste son attaquant Youssef Msakni même si un joueur comme Wahbi Khazri peut aussi apporter le danger. "Depuis le début de la compétition nous comptons sur Msakni.

C'est un joueur technique et efficace, c'est un excellent chasseur de but qui a l'habitude de faire la différence dans son club. Pour nous, il est une pièce maîtresse dans notre système” a dressé comme éloge Kasperczak à son attaquant. Malgré cet atout, les tunisiens craignent les Etalons. "C'est une équipe qui va tout donner pour passer et il va falloir faire attention à leur qualité offensive et particulièrement à leur trident au milieu” a bien spécifié l'Aigle Francis Abdel Azouni Larry, présent lui aussi en conférence de presse avec son coach qui a également corroboré que "le Burkina est un ensemble très solide qui impose le respect. C'est une équipe qui joue vite avec d'excellents joueurs dont les plus importants sont à vocation offensive”. Une chose est néanmoins certaine, les Etalons ne se sont jamais arrêtés au stade des quarts de finale une fois qu'ils ont franchi les phases de poule. Ils ont toujours intégré le dernier carré et cela c'est un signe. La Tunisie est donc prévenue.