Ile Maurice: Bar Council - Me Jacques Tsang Man Kin élu président

Il succède à Me Raymond d'Unienville. Me Jacques Tsang Man Kin est le nouveau président du Bar Council. Il a récolté 133 voix, sur 147, lors des élections qui ont eu lieu le vendredi 27 janvier.

«Il faut avoir l'esprit jeune et être passionné par ce métier», a déclaré Me Jacques Tsang Man Kin. L'un de ses objectifs est de resserrer les liens entre les membres du barreau. «L'on doit pouvoir parler ouvertement et échanger des idées», a-t-il ajouté. Il souhaite également que la Bar Association ait son propre local, voire qu'il y ait une Bar House.

Interrogé sur la convocation d'avocats devant la commission d'enquête sur la drogue, il a répondu que celle-ci fait son travail. «Au moment voulu, si on nous réfère quoi que ce soit, nous sommes mandatés pour prendre les mesures qui s'imposent», a-t-il souligné.

Par ailleurs, Tawheen Choomka agira comme secrétaire du Bar Council et Priscilla Balgobin comme trésorière. Les deux auditrices sont Narghis Bundhun et Varuna Bunwaree. Sont également membres Hisham Oozeer, Arvin Holkoree, Sooraya Gareeboo, qui est représentante du bureau de l'Attorney General, et Ravi Yerrigadoo, qui est le vice-Chairman du Bar Council.