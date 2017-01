Congo-Kinshasa: Adoption de la loi sur la sous-traitance au Parlement

C'est l'occasion de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C'est aussi l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités, comme par exemple en luttant contre les trafics de drogue ou de contrefaçons ou encore tout autres fraudes douanières.

La loi actuellement en vigueur vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et à les réserver, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises à capitaux congolais, en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne.

