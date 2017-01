Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Al Batha à Casablanca

Casablanca — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, accompagné de SA le Prince Moulay Ismaïl, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al Batha à Casablanca.

Dans son prêche, l'imam a souligné que les préceptes de l'Islam visent à ancrer les valeurs sociales afin que le musulman soit un être social, ne s'éloignant pas des gens et adoptant un comportement positif envers son entourage et ses proches, interagissant avec le bien et rejetant les sources du mal.

Il a affirmé que l'Islam veille sur l'éducation sociale des individus avec pour finalité de favoriser l'émergence de sociétés saines et dépourvues de délinquances, bâties sur l'affection, la compassion, l'entraide et la droiture.

L'imam a souligné que parmi les institutions sociales qui façonnent la personnalité du musulman figurent celles de la famille, de la mosquée, de l'école et des médias.

L'institution de la famille est la première cellule de la formation de la société, au sein de laquelle l'enfant apprend ses premières leçons, grandit et se socialise. S'il s'habitue au bien et à la droiture et trouve le bon exemple dans ses parents et ses proches, il grandit imprégné de vertus et de valeurs morales et sa personnalité se forme rendant ainsi service à soi-même, à sa communauté et à la Oumma.

Quant à la mosquée, poursuit l'imam, elle est bel et bien l'une des institutions les plus importantes dans la construction de la personnalité du musulman que ce dernier fréquente cinq fois par jour pour accomplir la prière. C'est un lieu de culte, d'enseignement et d'orientation qui dispense aussi plusieurs services à la communauté et à la personne, notant que le rôle de la mosquée est complémentaire à celui de la famille en ce qui concerne la construction de la personnalité du musulman, car elle permet à l'individu à s'habituer à la fréquentation de la communauté, crée un lien entre lui et les autres et favorise la création de la société de l'affection, de la solidarité et de la fraternité entre les habitants du quartier et de la ville.

Aux institutions de la famille et de la mosquée s'ajoute celle de l'école dont le rôle dans la formation de la personnalité du musulman n'est pas à démontrer, a ajouté le prédicateur, notant que l'enfant passe une partie de sa vie dans les différents cycles de l'école au cours desquels sa personnalité se façonne et son esprit se développe.

Or, a-t-il relevé, l'école ne peut réussir ce rôle sans qu'elle ait la finalité de construire un citoyen croyant en son Dieu, imprégné de foi, utile à sa patrie, serviable envers la oumma et attaché aux constantes de son appartenance spirituelle et civilisationnelle.

Evoquant les médias, le prédicateur a relevé que cette institution joue aussi un rôle majeur dans la construction de la personnalité du musulman, à travers les différentes orientations qu'elle diffuse en continu, d'où l'impératif, a-t-il ajouté, de garder en permanence un œil vigilant sur cette institution et ce qu'elle propose en vue de protéger la société, la nouvelle génération, en particulier.

A la fin de son prêche, l'imam a élevé des prières au Très Haut afin de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, protecteur du culte et de la religion, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale.

Il a également imploré le Tout Puissant d'entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II et de Les accueillir dans Son vaste paradis.