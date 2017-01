Libye: L'UA croit en une solution négociée à la crise libyenne

Comme feuille de route à la sortie de crise, le président Denis Sassou N'Guesso a déclaré que les assises de Brazzaville poursuivent trois objectifs à savoir, « trouver des voies et moyens de mener une mission d'information auprès des parties libyennes, engager des consultations auprès des partenaires intéressés, et enfin, préparer les conditions de la tenue d'une réunion de réconciliation nationale en Libye ».

À l'ouverture des travaux, les déclarations entendues successivement du Commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, des présidents Idriss Déby Itno et Denis Sassou N'Guesso ont toutes un point commun. Celui de voir la crise en cours en Libye être résolue par le dialogue.

