Congo-Brazzaville: CNSS - Le budget 2017 arrêté à 72, 4 milliards de francs CFA

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a adopté, le 26 janvier, un budget de 72, 4 milliards de francs CFA à l'issue des travaux du Conseil d'administration dirigé par Christian Barros dans la salle de conférence de cette entité administrative.

D'après le communiqué final lu par l'inspecteur général à la CNSS, le montant des récettes et des dépenses de l'année 2017 s'élève à 72,4 milliards de FCFA, budget en augmentation par rapport à celui de l'année 2016 arrêté à 70, 4 milliards de francs CFA.

Outre le budget, Claude Miéré a indiqué que le conseil a adopté également six délibérations dont le plan d'action de la CNSS exercice 2017. Ce plan s'article sur trois axes prioritaires : la poursuite de la dynamisation du recouvrement des cotisations sociales ; la promotion de la santé et de la sécurité au travail et l'optimisation de la gestion.

Quelques délibérations ont porté sur le rapport de gestion exercice 2015 ; l'adoption du procès-verbal de la session bilancielle du 29 décembre 2015 ; le rapport d'activité 2016 du directeur général de la CNSS, Evariste Ondongo et bien d'autres.

Rappelant la tenue de deux sessions ordinaires dont l'une bilancielle et l'autre budgétaire, Claude Miéré a énuméré les quatorze points inscrits à l'ordre du jour de ces sessions.

La session budgétaire a porté sur l'examen et l'adoption du budget exercice 2017 ; l'examen et adoption du plan d'action 2017 ; l'examen et adoption du procès-verbal de la session budgétaire du 29 décembre 2015, examen du rapport d'activité 2016 ; le compte rendu de la session de la commission de recours gracieux du 13 et 27 mai 2016 et les divers.

D'après lui, la commission de recours gracieux avait examiné en 2016, 334 requêtes. À l'issue des travaux, 271 requêtes ont été rejetées ; 22 requêtes mises en instance et 41 requêtes déclarées recevables. « Les requêtes recevables seront transmis auprès des services compétents afin qu'il soit procédé à la révision des droits », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la session bilancielle, l'inspecteur général a souligné que les points inscrits à l'ordre du jour ont porté sur l'examen du rapport de gestion exercice 2015 ; examen et adoption des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015 ; etc.

Les résultats obtenus par branche de gestion, poursuit-il, se présentent de la manière suivante : les prestations familiales : 25, 8 milliards de francs CFA ; les accidents de travail et maladies professionnelles 4, 2 milliards ; pensions de vieillesses, d'invalidité et de décès -26, 9 milliards de francs CFA.

Prenant acte du rapport d'activité 2016 du directeur général, le conseil a indiqué que cette direction a exécuté les activités prévues dans le cadre de son plan annuel. Parmi celles-ci, on note l'achèvement des travaux de construction de l'agence de Talangai et sa mise en exploitation ; la poursuite des travaux de réhabilitation de la direction départementale de la Sangha et bien d'autres.

À cet effet, le conseil a relevé les bonnes performances atteintes par la direction générale notamment dans le domaine du recouvrement des cotisations sociales. Il a, par ailleurs, exhorté cette direction à poursuivre dans ce même élan.

Le président du conseil d'administration de la CNSS, Christian Barros, a indiqué dans son mot de clôture que le problème du règlement des arriérés des pensions accumulées au cours des périodes antérieures se pose toujours avec acuité et l'apurement de la dette sociale des entreprises d'Etat et de l'Etat employeur n'a toujours pas trouvé un début d'exécution.